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Чествование лауреатов 24-й программы "Человек гоода-2019"

Новости » Пресс-релизы     16.03.2020 - 11:12
Чествование лауреатов 24-й программы "Человек гоода-2019"
Виктория Лысенко и Оксана Гутцайт

12 марта в одном из столичних ресторанов "Чайхона Gold" состоялся прием в честь Лауреатов 24-й общенациональной программы "Человек года-2019". Это событие традиционно является своеобразным "pre-party" ежегодной торжественной церемонии.

Все лауреаты в национальных номинациях программы – личности, которые по достоинству признаны лучшими в различных сферах профессиональной деятельности за прошедший год.

В ходе чествования, в непринужденной и праздничной обстановке лауреатам были вручены Почетные дипломы – высокий знак отличия за их незаурядные достижения.

Сегодня Программа "Человек года" – важнейшее явление общественной жизни, способствующее формированию новейшей элиты страны.

Чествование лауреатов 24-й программы &quot;Человек гоода-2019&quot;Андрей Белоусов

Чествование лауреатов 24-й программы &quot;Человек гоода-2019&quot;Андрей Райкович

Чествование лауреатов 24-й программы &quot;Человек гоода-2019&quot;Жан Беленюк и Вадим Герасимович

Чествование лауреатов 24-й программы &quot;Человек гоода-2019&quot;Иван Дрогобецкий

Чествование лауреатов 24-й программы &quot;Человек гоода-2019&quot;Михаил Поживанов и Лилия Олейник

Чествование лауреатов 24-й программы &quot;Человек гоода-2019&quot;Елена Улье и Елена Рыхальская

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