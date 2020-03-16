ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Фінансова криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вшанування лауреатів 24-ї загальнонаціональної програми "Людина року-2019"

Новини » Прес-релізи     16.03.2020 - 11:12
Вшанування лауреатів 24-ї загальнонаціональної програми "Людина року-2019"
Вікторія Лисенко та Оксана Гутцайт

12 березня в столичному ресторані "Чайхона Gold" відбувся прийом на честь лауреатів 24-ї загальнонаціональної програми "Людина року-2019". Ця подія традиційно є своєрідним "pre-party" щорічної урочистої церемонії.

Всі лауреати в національних номінаціях програми – особистості, які гідно визнані кращими в різних сферах професійної діяльності за минулий рік.

Під час вшанування, в невимушеній і святковій атмосфері лауреатам було вручено Почесні дипломи – високий знак відмінності за їх видатні досягнення.

Сьогодні Програма "Людина року" – найважливіше явище суспільного життя, що сприяє формуванню нової еліти країни.

Вшанування лауреатів 24-ї загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2019&quot;Андрій Білоусов

Вшанування лауреатів 24-ї загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2019&quot;Андрій Райкович

Вшанування лауреатів 24-ї загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2019&quot;Жан Беленюк та Вадим Герасимович

Вшанування лауреатів 24-ї загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2019&quot;Іван Дрогобецький

Вшанування лауреатів 24-ї загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2019&quot;Михайло Поживанов та Лілія Олійник

Вшанування лауреатів 24-ї загальнонаціональної програми &quot;Людина року-2019&quot;Олена Ульє та Олена Рихальська

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся