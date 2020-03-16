Вшанування лауреатів 24-ї загальнонаціональної програми "Людина року-2019"

Вікторія Лисенко та Оксана Гутцайт

12 березня в столичному ресторані "Чайхона Gold" відбувся прийом на честь лауреатів 24-ї загальнонаціональної програми "Людина року-2019". Ця подія традиційно є своєрідним "pre-party" щорічної урочистої церемонії.

Всі лауреати в національних номінаціях програми – особистості, які гідно визнані кращими в різних сферах професійної діяльності за минулий рік.

Під час вшанування, в невимушеній і святковій атмосфері лауреатам було вручено Почесні дипломи – високий знак відмінності за їх видатні досягнення.

Сьогодні Програма "Людина року" – найважливіше явище суспільного життя, що сприяє формуванню нової еліти країни.

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