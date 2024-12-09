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На честь зірки "Формули-1": представлено найшвидший позашляховик Mercedes-Benz G-Class

Понеділок 09 грудня 2024 13:25
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На честь зірки "Формули-1": представлено найшвидший позашляховик Mercedes-Benz G-Class Фото: найшвидший Mercedes-Benz G-Class показали офіційно (hof-manufaktur.com)
Автор: Константин Широкун

Німецьке ательє HOF представило найшвидший Mercedes-Benz G-Class потужністю 1063 к.с. Дебют новинки відбувся в Абу-Дабі перед останнім Гран-прі сезону-2024 "Формули-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Прем'єра приурочена до заключних перегонів Льюїса Хемілтона за формульну команду Mercedes-AMG: з 2025-го семиразовий чемпіон перейде до Ferrari. Один із співзасновників HOF — екс-гендиректор Mercedes-AMG Філіп Шімер, тому без вкладу інженерів німецької команди не обійшлося. З 4,0-літрового двигуна "зняли" 1063 кінські сили. Завдяки цьому розгін від 0 до 100 км/год скоротився до 3,5 секунди, а максимальна швидкість зросла до 300 км/год.

На честь зірки &quot;Формули-1&quot;: представлено найшвидший позашляховик Mercedes-Benz G-Class

Над стилем також попрацювали. Сріблясто-чорна ліврея нагадує і про канонічний колір Mercedes-AMG, і про боліди. Змінилися також бампери, диски, капот, радіаторні грати, замість лейблів AMG з'явилися шильдики "1063".

Дорожній просвіт авто зменшений на три сантиметри за рахунок нових амортизаторів, також додані карбон-керамічні гальма. У салоні з'явився штурвал на кшталт гоночного боліда та особливе чорно-бірюзове оформлення.

На честь зірки &quot;Формули-1&quot;: представлено найшвидший позашляховик Mercedes-Benz G-Class

Тюнінг-ательє HOF обмежить тираж спеціальних Mercedes-Benz G-Class: зроблять усього 11 екземплярів за ціною від 690 тисяч доларів. Без сумніву, позашляховик може стати колекційною цінністю.

На честь зірки &quot;Формули-1&quot;: представлено найшвидший позашляховик Mercedes-Benz G-Class

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