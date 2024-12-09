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В честь звезды "Формулы-1": представлен самый быстрый внедорожник Mercedes-Benz G-Class

Понедельник 09 декабря 2024 13:25
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В честь звезды "Формулы-1": представлен самый быстрый внедорожник Mercedes-Benz G-Class Фото: самый быстрый Mercedes-Benz G-Class показали официально (hof-manufaktur.com)
Автор: Константин Широкун

Немецкое ателье HOF представило самый быстрый Mercedes-Benz G-Class мощностью 1063 л. Дебют новинки состоялся в Абу-Даби перед последним Гран-при сезона-2024 "Формулы-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Премьера приурочена к заключительным гонкам Льюиса Хэмилтона за формульную команду Mercedes-AMG: с 2025-го семикратный чемпион перейдет в Ferrari. 4,0-литрового двигателя "сняли" 1063 лошадиные силы. Благодаря этому разгон от 0 до 100 км/ч сократился до 3,5 секунды, а максимальная скорость выросла до 300 км/ч.

В честь звезды &quot;Формулы-1&quot;: представлен самый быстрый внедорожник Mercedes-Benz G-Class

Над стилем тоже поработали. Серебристо-черная ливрея напоминает и о каноническом цвете Mercedes-AMG, и о болидах. Изменились также бамперы, диски, капот, радиаторная решетка, вместо лейблов AMG появились шильдики "1063".

Дорожный просвет авто уменьшен на три сантиметра за счет новых амортизаторов, также добавлены карбон-керамические тормоза. В салоне появился штурвал типа гоночного болида и особое черно-бирюзовое оформление.

В честь звезды &quot;Формулы-1&quot;: представлен самый быстрый внедорожник Mercedes-Benz G-Class

Тюнинг-ателье HOF ограничит тираж специальных Mercedes-Benz G-Class: сделают всего 11 экземпляров по цене от 690 тысяч долларов. Без сомнения, внедорожник может стать коллекционной ценностью.

В честь звезды &quot;Формулы-1&quot;: представлен самый быстрый внедорожник Mercedes-Benz G-Class

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