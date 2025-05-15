На честь ювілею: Nissan Micra перетворили на 300-сильний суперкар

Компанія Nissan представила концепт-кар Micra 350SR 23-річної давності. Середньомоторний хетчбек отримав нову ліврею, сидіння та сучасну медіасистему. У рух машину приводить модернізований двигун на 3,5 літра на основі блоку від Murano.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Оновлення концепту 23-річної давнини приурочене до запуску нової Micra, але тут ще важлива магія цифр. Число 23 має для Nissan особливе значення. На японському воно звучить як Ni-San, тому вже майже 40 років цей номер несуть на собі гоночні машини Nismo. Прототип Micra 350SR також тісно пов'язаний із автоспортом.

До його розробки доклала руку заводська команда в Британському кузовному чемпіоні. Мета була простою: продемонструвати гнучкість платформи і нагадати про спортивний родовід Micra, початок якого поклав March Superturbo R.

Концепт Micra 350SR має середньомоторне компонування, тому спереду має алюмінієвий бензобак. Двигун створений на базі "атмосферника" V6 на 3,5 л від кросовера Murano, якому додали головку блоку циліндрів від 350Z, розподільні вали Nismo з високим підйомом клапанів і модифікований ЕБУ. Потужність – близько 310 кінських сил, маса – всього 1200 кілограмів.

У лондонській студії Nissan Design Europe для концерту розробили нову ліврею. Оригінальні фари замінили на світлодіодні. У салоні прототипу з'явилися нові крісла та ремені безпеки, а також сучасна медіасистема з 9-дюймовим дисплеєм і нові динаміки.