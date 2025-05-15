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В честь юбилея: Nissan Micra превратили в 300-сильный суперкар

Четверг 15 мая 2025 17:28
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В честь юбилея: Nissan Micra превратили в 300-сильный суперкар Фото: Nissan Micra превратили в 300-сильный суперкар (europe.nissanstories.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Nissan представила концепт-кар Micra 350SR 23-летней давности. Среднемоторный хэтчбек получил новую ливрею, сиденья и современную медиасистему. В движение машину приводит модернизированный двигатель на 3,5 литра на основе блока от Murano.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Обновление концепта 23-летней давности приурочено к запуску новой Micra, но здесь еще важна магия цифр. Число 23 имеет для Nissan особое значение. На японском оно звучит как Ni-San, поэтому уже почти 40 лет этот номер несут на себе гоночные машины Nismo. Прототип Micra 350SR также тесно связан с автоспортом.

В честь юбилея: Nissan Micra превратили в 300-сильный суперкар

К его разработке приложила руку заводская команда в Британском кузовном чемпионе. Цель была простой: продемонстрировать гибкость платформы и напомнить о спортивной родословной Micra, начало которой положил March Superturbo R.

Концепт Micra 350SR имеет среднемоторную компоновку, поэтому спереди имеет алюминиевый бензобак. Двигатель создан на базе "атмосферника" V6 на 3,5 л от кроссовера Murano, которому добавили головку блока цилиндров от 350Z, распределительные валы Nismo с высоким подъемом клапанов и модифицированный ЭБУ. Мощность - около 310 лошадиных сил, масса - всего 1200 килограммов.

В лондонской студии Nissan Design Europe для концерта разработали новую ливрею. Оригинальные фары заменили на светодиодные. В салоне прототипа появились новые кресла и ремни безопасности, а также современная медиасистема с 9-дюймовым дисплеем и новые динамики.

В честь юбилея: Nissan Micra превратили в 300-сильный суперкар

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