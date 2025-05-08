"Перший в історії американський Папа": Трамп привітав обрання Лева XIV

Американський президент Дональд Трамп привітав кардинала Роберта Франсіса Прево з обранням Папою Римським. Новообраний понтифік став першим американцем на престолі Святого Петра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Трамп радісно відреагував на обрання Роберта Прево першим Папою-американцем.

"Вітаю кардинала Роберта Френсіса Прево, якого щойно було призначено Папою Римським. Це така честь усвідомлювати, що він перший американський Папа", - написав пан Трамп на своїй платформі Truth Social.

Він наголосив, що це також велика честь для всієї країни.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Папою Левом XIV. Це буде дуже важливий момент!", - додав Трамп.