"Первый в истории американский Папа": Трамп поприветствовал избрание Льва XIV

Американский президент Дональд Трамп поздравил кардинала Роберта Фрэнсиса Прево с избранием Папой Римским. Новоизбранный понтифик стал первым американцем на престоле Святого Петра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Трамп радостно отреагировал на избрание Роберта Прево первым Папой-американцем.

"Поздравляю кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, который только что был назначен Папой Римским. Это такая честь осознавать, что он первый американский Папа", - написал господин Трамп на своей платформе Truth Social.

Он подчеркнул, что это также большая честь для всей страны.

"Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень важный момент!", - добавил Трамп.