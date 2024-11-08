На Одещині на честь ГУР назвали село

Як пояснює Інститут Національної пам’яті України, воїни ГУР під час повномасштабної війни з Росією виконують надзвичайно складні завдання.

Їхня діяльність охоплює стратегічну розвідку, бойові операції зі звільнення українських територій, а також спеціальні місії на окупованих землях і в тилу ворога, які підривають воєнний потенціал держави-агресора.

Гурівське - назва, яка символізує подвиг і професійні досягнення воєнних розвідників, є відображенням державницької позиції та історичних традицій.

Нова назва також пов'язана з історією Одеси, де в 1886 році народився генерал-хорунжий Армії УНР Всеволод Змієнко - один із засновників військової спецслужби Української Народної Республіки в екзилі. Гурівське нагадує про незламний дух воєнної розвідки, продовжуючи традиції національних спецслужб у захисті України.