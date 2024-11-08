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На Одещині на честь ГУР назвали село

Фото: село на Одещині перейменували на честь ГУР (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

У Роздільнянському районі Одеської області в межах процесу деколонізації село Першотравневе отримало нову назву - Гурівське. Це рішення ухвалили, щоб вшанувати внесок воїнів ГУР МО України у захист національних інтересів.

Як пояснює Інститут Національної пам’яті України, воїни ГУР під час повномасштабної війни з Росією виконують надзвичайно складні завдання.

Їхня діяльність охоплює стратегічну розвідку, бойові операції зі звільнення українських територій, а також спеціальні місії на окупованих землях і в тилу ворога, які підривають воєнний потенціал держави-агресора.

Гурівське - назва, яка символізує подвиг і професійні досягнення воєнних розвідників, є відображенням державницької позиції та історичних традицій. 

Нова назва також пов'язана з історією Одеси, де в 1886 році народився генерал-хорунжий Армії УНР Всеволод Змієнко - один із засновників військової спецслужби Української Народної Республіки в екзилі. Гурівське нагадує про незламний дух воєнної розвідки, продовжуючи традиції національних спецслужб у захисті України.

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