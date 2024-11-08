В Одесской области в честь ГУР назвали село

В Раздельнянском районе Одесской области в рамках процесса деколонизации село Первомайское получило новое название - Гуровское. Это решение было принято, чтобы почтить вклад воинов ГУР МО Украины в защиту национальных интересов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Как объясняет Институт национальной памяти Украины, в период полномасштабной войны с Россией воины ГУР выполняют чрезвычайно сложные задачи.
Их деятельность охватывает стратегическую разведку, боевые операции по освобождению украинских территорий, а также специальные миссии на оккупированных землях и в тылу врага, подрывающие военный потенциал государства-агрессора.
Гуровское - название, символизирующее подвиг и профессиональные достижения военных разведчиков, отражающее государственную позицию и исторические традиции.
Новое название также связано с историей Одессы, где в 1886 году родился генерал-хорунжий Армии УНР Всеволод Змиенко - один из основателей военной спецслужбы Украинской Народной Республики в изгнании. Гуровское напоминает о несгибаемом духе военной разведки, продолжая традиции национальных спецслужб в защите Украины.
Напомним, что в Верховной Раде удалось со второй попытки проголосовать за переименование сотен населенных пунктов. В основном в списке находятся села и поселки.
Кроме того, 19 сентября 2024 года Верховная Рада Украины поддержала новое постановление о переименовании 327 населенных пунктов.