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В Одесской области в честь ГУР назвали село

Фото: село в Одесской области переименовали в честь ГУР (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Раздельнянском районе Одесской области в рамках процесса деколонизации село Первомайское получило новое название - Гуровское. Это решение было принято, чтобы почтить вклад воинов ГУР МО Украины в защиту национальных интересов.

Как объясняет Институт национальной памяти Украины, в период полномасштабной войны с Россией воины ГУР выполняют чрезвычайно сложные задачи.

Их деятельность охватывает стратегическую разведку, боевые операции по освобождению украинских территорий, а также специальные миссии на оккупированных землях и в тылу врага, подрывающие военный потенциал государства-агрессора.

Гуровское - название, символизирующее подвиг и профессиональные достижения военных разведчиков, отражающее государственную позицию и исторические традиции.

Новое название также связано с историей Одессы, где в 1886 году родился генерал-хорунжий Армии УНР Всеволод Змиенко - один из основателей военной спецслужбы Украинской Народной Республики в изгнании. Гуровское напоминает о несгибаемом духе военной разведки, продолжая традиции национальных спецслужб в защите Украины.

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ОдессаГУР