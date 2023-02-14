Не на честь головнокомандувача. У Харківській області село вирішити перейменувати в Залужне

Так, перейменування населеного пункту Ватутіне в Залужне підтримали 74 з 95 депутатів. Тепер перейменування має підтримати Верховна рада.

"Багато хто подумав, що нова назва - на честь головнокомандувача. Навіть я так спершу подумав, коли побачив пропозицію. Почали отримувати відписки від різних органів. Але насправді назва розшифровується як "за лугом". Мотивуємо тим, що село розташовується за лугом біля річки Вільхуватка", - розповів селищний голова Олександр Єсін.

Як розповіли місцеві жителі, змінити назву запропонували у старостаті села. Однак вона не має нічого спільного з прізвищем головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

При цьому більшість жителів села були проти перейменування. Серед варіантів зміни назви були такі пропозиції: Десятка, Світле, Берегинівка, Лісове, Зелене, Героїчне, Мирне, Гордіївка, Слов'янське, Калинівка, Калинове, Радимирівка, Зорянське, Миролюбівка.