Не на честь головнокомандувача. У Харківській області село вирішити перейменувати в Залужне

У Харківській області жителі одного з сіл вирішили змінити його назву. Відповідне рішення було підтримано місцевими депутатами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутата Харківської облради Галини Куц.
Так, перейменування населеного пункту Ватутіне в Залужне підтримали 74 з 95 депутатів. Тепер перейменування має підтримати Верховна рада.
"Багато хто подумав, що нова назва - на честь головнокомандувача. Навіть я так спершу подумав, коли побачив пропозицію. Почали отримувати відписки від різних органів. Але насправді назва розшифровується як "за лугом". Мотивуємо тим, що село розташовується за лугом біля річки Вільхуватка", - розповів селищний голова Олександр Єсін.
Як розповіли місцеві жителі, змінити назву запропонували у старостаті села. Однак вона не має нічого спільного з прізвищем головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
При цьому більшість жителів села були проти перейменування. Серед варіантів зміни назви були такі пропозиції: Десятка, Світле, Берегинівка, Лісове, Зелене, Героїчне, Мирне, Гордіївка, Слов'янське, Калинівка, Калинове, Радимирівка, Зорянське, Миролюбівка.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у київському Маріїнському парку 9 лютого демонтували пам'ятник радянському генералу Миколі Ватутіну.
Окрім того, у Дніпрі демонтували два пам'ятники, що були присвячені героям Радянського Союзу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.