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Не в честь главнокомандующего. В Харьковской области село решить переименовать в Залужное

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Харьковская область, Вторник 14 февраля 2023 20:44
Не в честь главнокомандующего. В Харьковской области село решить переименовать в Залужное Фото: в Харьковской области село решить переименовать в Залужное (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

В Харьковской области жители одного из сел решили изменить его название. Соответствующее решение было поддержано местными депутатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Харьковского облсовета Галины Куц.

Так, переименование поселка Ватутино в Залужное поддержали 74 из 95 депутатов. Теперь переименование должно поддержать Верховная рада.

"Многие подумали, что новое название - в честь главнокомандующего. Даже я так сначала подумал, когда увидел предложение. Начали получать отписки от разных органов. Но на самом деле название расшифровывается как "за лугом". Мотивируем тем, что село располагается за лугом у реки. Ольховатка", - рассказал поселковый голова Александр Есин.

Как рассказали местные жители, изменить название было предложено в старостате села. Однако у нее нет ничего общего с фамилией главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

При этом большинство жителей села против переименования. Среди вариантов смены названия были следующие предложения: Десятка, Светлое, Берегиновка, Лесное, Зеленое, Героическое, Мирное, Гордеевка, Славянское, Калиновка, Калиновое, Радимировка, Зорянское, Миролюбовка.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в киевском Мариинском парке 9 февраля был демонтирован памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

Кроме того, в Днепре демонтировали два памятника, посвященных героям Советского Союза.

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