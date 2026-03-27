На честь 250-річчя США: на американських грошах з'явиться підпис Трампа

У нових банкнотах, випущених до 250-річчя незалежності США, уперше за 165 років буде відсутній підпис скарбника, хоча зазвичай на грошах були підписи скарбника і міністра фінансів. Для надходження нових купюр у банки може знадобитися кілька тижнів.

Перші 100-доларові купюри з підписом Трампа і глави Мінфіну США Скотта Бессента будуть надруковані в червні, а в наступні місяці будуть інші купюри. Для того щоб нові купюри надійшли в банки, може знадобитися кілька тижнів.

Наразі Мінфін продовжує випускати банкноти з підписами колишньої очільниці міністерства за Байдена - Джанет Єллен, і скарбнички - Лінн Малерби.

Таким чином Малерба стане останньою серед скарбників, чиї підписи з'являлися на федеральних грошових купюрах США з 1861 року, коли уряд США вперше випустив їх.

Чинний міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що цей крок доречний у зв'язку з 250-річчям США, з огляду на сильне економічне зростання і фінансову стабільність у США під час другого терміну Трампа.

"Немає більш ефективного способу відзначити історичні досягнення нашої великої країни і президента Дональда Трампа, ніж випуск доларових купюр з його ім'ям, і цілком доречно, що ця історична валюта буде випущена до 250-річчя від дня народження президента", - сказав Бессент.

Reuters зазначає, що зміна підпису - це чергова спроба адміністрації Трампа та її союзників розмістити ім'я президента на будівлях, установах, урядових програмах, військових кораблях і монетах.