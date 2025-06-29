Чеські спецслужби запобігли замаху Китаю на віцепрезидентку Тайваню

Сяо Біхім відвідала Прагу у березні 2024 року після перемоги на виборах у січні. Це був її перший закордонний візит разом з президентом Тайваню Лай Чінте.

Речник чеської військової розвідки Ян Пейсек заявив ЗМІ, що Сяо Біхім була мішенню "осіб, легалізованих на дипломатичних посадах у китайському посольстві в Празі".

За його словами, вказані особи стежили за новообраною віцепрезиденткою Тайваню, збирали інформацію про її візит та зустрічі з посадовцями Чехії.

Чеські ЗМІ писали, що дипломат посольства Китаю в Празі порушив правила дорожнього руху та проїхав на червоне світло, слідуючи за автомобілем Сяо. Також медіа писали, що китайці навіть планували влаштувати демонстративну автомобільну аварію за участю її авто.

За його словами речника розвідки Чехії, спецслужба зафіксувала підготовку секретною службою Китаю до проведення демонстративної силової акції проти особи, що знаходилась під охороною, проте правоохоронці своєчасно відреагували і запобігли інциденту.

МЗС Китаю заперечило звинувачення та звинуватило Чехію у втручанні внутрішні справи Китаю через візит Сяо Біхім.