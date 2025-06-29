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Чешские спецслужбы предотвратили покушение Китая на вице-президента Тайваня

Фото: вице-президент Тайваня Сяо Бихим (facebook.com/Bikhim)
Автор: Наталья Юрченко

Китайские дипломаты и секретная служба Пекина следили за вице-президенткой Тайваня Сяо Бихим во время ее поездки в Прагу в прошлом году. Они планировали совершить ДТП с участием чиновницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP и The Guardian.

Сяо Бихим посетила Прагу в марте 2024 года после победы на выборах в январе. Это был ее первый зарубежный визит вместе с президентом Тайваня Лай Чинте.

Спикер чешской военной разведки Ян Пейсек заявил СМИ, что Сяо Бихим была мишенью "лиц, легализованных на дипломатических должностях в китайском посольстве в Праге".

По его словам, указанные лица следили за новоизбранным вице-президентом Тайваня, собирали информацию о ее визите и встречах с чиновниками Чехии.

Чешские СМИ писали, что дипломат посольства Китая в Праге нарушил правила дорожного движения и проехал на красный свет, следуя за автомобилем Сяо. Также медиа писали, что китайцы даже планировали устроить демонстративную автомобильную аварию с участием ее авто.

По его словам спикера разведки Чехии, спецслужба зафиксировала подготовку секретной службой Китая к проведению демонстративной силовой акции против лица, которое находилось под охраной, однако правоохранители своевременно отреагировали и предотвратили инцидент.

МИД Китая опроверг обвинения и обвинил Чехию во вмешательстве во внутренние дела Китая из-за визита Сяо Бихим.

Конфликт Китая и Тайваня

Китай считает Тайвань своей территорией, а власть острова называет сепаратистской. Тайвань в свою очередь называет себя отдельным государством.

Китайские военные периодически проводят военные учения в Тайваньском проливе. Такие действия часто имитируют окружение Тайваня и не только.

В Китае также неоднократно угрожали, что не откажутся от применения силы против Тайваня.

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