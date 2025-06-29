Чешские спецслужбы предотвратили покушение Китая на вице-президента Тайваня

Сяо Бихим посетила Прагу в марте 2024 года после победы на выборах в январе. Это был ее первый зарубежный визит вместе с президентом Тайваня Лай Чинте.

Спикер чешской военной разведки Ян Пейсек заявил СМИ, что Сяо Бихим была мишенью "лиц, легализованных на дипломатических должностях в китайском посольстве в Праге".

По его словам, указанные лица следили за новоизбранным вице-президентом Тайваня, собирали информацию о ее визите и встречах с чиновниками Чехии.

Чешские СМИ писали, что дипломат посольства Китая в Праге нарушил правила дорожного движения и проехал на красный свет, следуя за автомобилем Сяо. Также медиа писали, что китайцы даже планировали устроить демонстративную автомобильную аварию с участием ее авто.

По его словам спикера разведки Чехии, спецслужба зафиксировала подготовку секретной службой Китая к проведению демонстративной силовой акции против лица, которое находилось под охраной, однако правоохранители своевременно отреагировали и предотвратили инцидент.

МИД Китая опроверг обвинения и обвинил Чехию во вмешательстве во внутренние дела Китая из-за визита Сяо Бихим.