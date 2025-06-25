Чеські компанії працюють на ВПК РФ? The Insider оприлюднив докази

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія досі отримує верстати для свого ОПК з-за кордону, зокрема від восьми чеських компаній. Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський відповів, що не знає, про які фірми йдеться.
Як пише РБК-Україна, The Insider виявив близько 12 чеських виробників, чия техніка потрапила до РФ у 2024 році.
За даними видання, основна частина поставок металообробного обладнання з Чехії до Росії йде обхідними шляхами: через Естонію, Сербію, Туреччину та Латвію. За даними російської митниці, вивченими The Insider, у 2023 році до Росії ввезли чеських верстатів на 18 млн доларів, у 2024 - на 12 млн доларів.
До Росії потрапила продукція щонайменше 12 чеських виробників, найбільші обсяги експорту - на суму близько 8 млн доларів - припадають на три компанії: Šmeral Brno, Varnsdorf і TAJMAC-ZPS. Зокрема, Šmeral Brno спеціалізується на виготовленні верстатів і формувальних ліній "під ключ", а на її офіційному сайті Росія досі вказана серед головних ринків збуту.
У низці випадків покупцем обладнання в Росії виступали дочірні компанії чеських виробників, хоча офіційно постачання здійснювалися через треті країни - наприклад, Сербію. Зокрема, стрічкові пилки для різання металу від Pilous-Pásové Pily були доставлені до зареєстрованого в Санкт-Петербурзі ТОВ "Пілоус", 70% якого належать чеському виробнику.
В одному з випадків, задокументованому The Insider, обладнання чеського виробництва опинилося в компанії, розташованій поруч із заводом із виробництва "Шахедів" у спеціальній економічній зоні Алабуга. Йдеться про вже ліквідоване ТОВ "Югострой ру", 60% акцій якого належали чеській Jihostroj a.s.. Саме ця фірма й виготовила для росіян рейковий прес з ручним приводом для виробництва шестерних насосів.
Також The Insider встановив п'ять чеських компаній, які безпосередньо постачали металообробне обладнання, потрібне у ВПК та енергетиці, у 2023–2024 роках.
У 2023 році експортерами металообробної техніки до Росії були щонайменше чотири чеські фірми: N.Ko, Prestar, Tachtech і Stroje Zeman Trade. Серед ввезеного обладнання були, наприклад, труборізи, які можуть використовуватися на газових свердловинах. Вартість всієї техніки - приблизно 500 тисяч доларів. Як правило, покупцями обладнання були маловідомі фірми, ймовірно, ритейлери або вузькоспеціалізовані перепродавці.
Однією з компаній-покупців була ТОВ "Тахтех Рус" - філія Tachtech s.r.o. Станом на 2025 рік вона досі не тільки не приховує роботу в Росії, але й активно залучає нових клієнтів.
Ще однією компанією, що фігурує серед постачальників, є Permico s.r.o.. У 2024 році вона відправила до Росії токарний верстат корейського виробництва Doosan з числовим програмним управлінням. Водночас представники компанії в коментарі The Insider заперечили свою причетність до торгівлі з РФ. Згідно з інформацією на сайті Permico, фірма спеціалізується на придбанні вживаних верстатів і подальшому їх перепродажу до третіх країн.
The Insider звернувся із запитами до всіх зазначених у розслідуванні компаній-експортерів.
Тим часом глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що Прага "спробує з’ясувати, чим викликані слова" президента Зеленського про експорт чеського обладнання до РФ. Провести розслідування щодо можливої участі чеського бізнесу в забезпеченні потреб російського ОПК пообіцяв і міністр промисловості та торгівлі Лукаш Влчек. А міністр з європейських справ Мартін Дворжак вже визнав: Зеленський міг бути правий, а обхід санкцій чеськими компаніями його б "не здивував".
Нагадаємо, минулого року президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила 800 тисяч снарядів, які можна придбати для України. Глава держави уточнював, що снаряди можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.
Загалом нещодавно стало відомо, що Чехія в рамках своєї ініціативи цьогоріч зможе надати Україні стільки ж боєприпасів, як і у 2024 році, а саме 1,5 млн одиниць.
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