Чеські компанії працюють на ВПК РФ? The Insider оприлюднив докази

За даними видання, основна частина поставок металообробного обладнання з Чехії до Росії йде обхідними шляхами: через Естонію, Сербію, Туреччину та Латвію. За даними російської митниці, вивченими The Insider, у 2023 році до Росії ввезли чеських верстатів на 18 млн доларів, у 2024 - на 12 млн доларів.

До Росії потрапила продукція щонайменше 12 чеських виробників, найбільші обсяги експорту - на суму близько 8 млн доларів - припадають на три компанії: Šmeral Brno, Varnsdorf і TAJMAC-ZPS. Зокрема, Šmeral Brno спеціалізується на виготовленні верстатів і формувальних ліній "під ключ", а на її офіційному сайті Росія досі вказана серед головних ринків збуту.



У низці випадків покупцем обладнання в Росії виступали дочірні компанії чеських виробників, хоча офіційно постачання здійснювалися через треті країни - наприклад, Сербію. Зокрема, стрічкові пилки для різання металу від Pilous-Pásové Pily були доставлені до зареєстрованого в Санкт-Петербурзі ТОВ "Пілоус", 70% якого належать чеському виробнику.

В одному з випадків, задокументованому The Insider, обладнання чеського виробництва опинилося в компанії, розташованій поруч із заводом із виробництва "Шахедів" у спеціальній економічній зоні Алабуга. Йдеться про вже ліквідоване ТОВ "Югострой ру", 60% акцій якого належали чеській Jihostroj a.s.. Саме ця фірма й виготовила для росіян рейковий прес з ручним приводом для виробництва шестерних насосів.

Також The Insider встановив п'ять чеських компаній, які безпосередньо постачали металообробне обладнання, потрібне у ВПК та енергетиці, у 2023–2024 роках.

У 2023 році експортерами металообробної техніки до Росії були щонайменше чотири чеські фірми: N.Ko, Prestar, Tachtech і Stroje Zeman Trade. Серед ввезеного обладнання були, наприклад, труборізи, які можуть використовуватися на газових свердловинах. Вартість всієї техніки - приблизно 500 тисяч доларів. Як правило, покупцями обладнання були маловідомі фірми, ймовірно, ритейлери або вузькоспеціалізовані перепродавці.

Однією з компаній-покупців була ТОВ "Тахтех Рус" - філія Tachtech s.r.o. Станом на 2025 рік вона досі не тільки не приховує роботу в Росії, але й активно залучає нових клієнтів.

Ще однією компанією, що фігурує серед постачальників, є Permico s.r.o.. У 2024 році вона відправила до Росії токарний верстат корейського виробництва Doosan з числовим програмним управлінням. Водночас представники компанії в коментарі The Insider заперечили свою причетність до торгівлі з РФ. Згідно з інформацією на сайті Permico, фірма спеціалізується на придбанні вживаних верстатів і подальшому їх перепродажу до третіх країн.

The Insider звернувся із запитами до всіх зазначених у розслідуванні компаній-експортерів.

Тим часом глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що Прага "спробує з’ясувати, чим викликані слова" президента Зеленського про експорт чеського обладнання до РФ. Провести розслідування щодо можливої участі чеського бізнесу в забезпеченні потреб російського ОПК пообіцяв і міністр промисловості та торгівлі Лукаш Влчек. А міністр з європейських справ Мартін Дворжак вже визнав: Зеленський міг бути правий, а обхід санкцій чеськими компаніями його б "не здивував".