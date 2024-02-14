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Чеські фермери загрожують перекрити кордон - причина

Прага, Середа 14 лютого 2024 00:57
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Чеські фермери загрожують перекрити кордон - причина Ілюстративне фото: Чеські фермери загрожують перекрити кордон (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Фермери з Чехії та інших країн Центральної та Східної Європи 22 лютого братимуть участь у міжнародній акції протесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News CZ.

Частина фермерів вирушила у понеділок із важкою технікою до Праги, де вони хочуть перекрити швидкісну автомагістраль.

За словами прес-секретаря аграрної палати Барбари Панкова, неможливо передбачити, скільки тракторів та іншої важкої техніки вирушить до кордону.

"Ми не можемо виключити, що будуть перекриті прикордонні переходи та дороги", - сказала Панкова.

Сільськогосподарські організації Центральної та Східної Європи обговорюють проблеми із ЄС. З понеділка по вівторок у польському Отренбусечі (на околиці Варшави) відбувається зустріч сільськогосподарських організацій із Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви та Латвії.

Частина чеських селян незадоволена станом справ у сільському господарстві країни. На знак протесту вони 13 лютого провели акцію протесту біля міністерства сільського господарства у Тешнові.

Очікується, що у Празі 14 лютого зберуться від 600 до 1000 тракторів та іншої сільськогосподарської техніки. Фермери планують перекрити одну із автострад у Празі.

Протести фермерів

Стало відомо, що польські фермери анонсували повну блокаду кордону з Україною.

Раніше ми писали, що угорські фермери 9 лютого розпочали протест на кордоні з Україною.

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