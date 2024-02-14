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Чешские фермеры угрожают перекрыть границу: причина

Прага, Среда 14 февраля 2024 00:57
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Чешские фермеры угрожают перекрыть границу: причина Иллюстративное фото: Чешские фермеры угрожают перекрыть границу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Фермеры из Чехии и других стран Центральной и Восточной Европы 22 февраля примут участие в международной акции протеста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News CZ.

Часть фермеров отправилась в понедельник с тяжелой техникой в Прагу, где они хотят перекрыть скоростную автомагистраль.

По словам пресс-секретаря аграрной палаты Барбары Панкове, невозможно предсказать, сколько тракторов и другой тяжелой техники отправится к границе.

"Мы не можем исключить, что будут перекрыты пограничные переходы и дороги", - сказала Панкове.

Сельскохозяйственные организации Центральной и Восточной Европы обсуждают проблемы с ЕС. С понедельника по вторник в польском Отренбусече (на окраине Варшавы) проходит встреча сельскохозяйственных организаций из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы и Латвии.

Часть чешских фермеров недовольна положением дел в сельском хозяйстве страны. В знак протеста они 13 февраля провели акцию протеста у министерства сельского хозяйства в Тешнове.

Ожидается, что в Праге 14 февраля соберутся от 600 до 1000 тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Фермеры планируют перекрыть одну из автострад в Праге.

Протесты фермеров

Стало известно, что польские фермеры анонсировали полную блокаду границы с Украиной.

Ранее мы писали, что венгерские фермеры 9 февраля начали протест на границе с Украиной.

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