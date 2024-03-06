Чеська компанія збудує спільні оборонні заводи на території України

Компанія Czechoslovak Group (CSG) планує інвестувати у створення спільних оборонних підприємств на території України для підтримки оборонного сектора нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bnn.

За словами власника компанії Міхала Стрнада, підприємство хотіло б інвестувати "сотні мільйонів євро" в Україну.

Він додав, що CSG веде переговори з державним концерном "Укроборонпром" про потенційне спільне підприємство та шукає відповідні майданчики для виробництва артилерійських і танкових снарядів, а також важкої техніки.

Головний акцент буде зроблений на виробництві артилерійських боєприпасів. Додатково Czechoslovak Group планує виробляти в Україні також запасні частини до бронетехніки, вироби з броньованої сталі, тощо.

З початком повномасштабного вторгнення Росії, компанія ремонтувала і модернізувала танки Т-72 на потужностях у Чехії, а потім відправляла їх в Україну.

За 2022 рік Czechoslovak Group змогла забезпечити високий рівень прибутку, а наразі, планує інвестувати у спільні підприємства на території України.

Не дивлячись на такі плани, представники компанії стикаються з проблемами у їхньому втіленні. Передусім це пов’язано з постійними обстрілами України, що ставить під загрозу як працівників, так і саме підприємство.

Однак Стрнад налаштований оптимістично і зазначив, що оборонна співпраця між Україною та Чехією лише міцнішає.

Військова допомога Чехії для України

У квітні 2022 року холдинг Czechoslovak Group уклала контракт на відновлення українських танків T-64. Пізніше силами інших компаній почався ремонт іншої бронетехніки.

В лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів для потреб України. Союзники уже виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі цієї партії снарядів.

Тим часом Нідерланди замовили в Чехії дев'ять одиниць новітніх самохідних артилерійських установок DITA для України.

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