На чешского миллиардера подали в суд из-за мошенничества на более чем 1 млрд долларов

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Истцы считают, что Радован Витек через подставные фирмы скупал акции

Американский хедж-фонд Kingstown Capital Management LP и чешская Investhold Ltd. подали в суд на миллиардера Радована Витека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщается, истцы обвиняют его в мошенничестве с недвижимостью на сумму более 1 миллиарда долларов.

"Витек отобрал более 1 млрд долларов в недвижимости у компаний, которыми он управлял, и незаконно присвоил их для своей личной выгоды", - говорится в сообщении.

Так,истцы считают, что Витек использовал сеть подставных фирм чтобы получить контроль над компанией из Люксембурга, занятой в сфере недвижимости. Последняя представляла интерес для Kingstown Capital, но продала свои самые ценные активы подконтрольным Витеку компаниям по низкой цене.

"Сегодняшний судебный иск кропотливо излагает существование огромной, существовавшей десятилетиями схемы, осуществленной Витеком и его сообщниками и сделавшей его миллиардером", - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял 1,1 миллиард долларов, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%.

Так, Bloomberg указал данные, ссылаясь на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.