ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На чеського мільярдера подали в суд через шахрайство на більш ніж 1 млрд доларів

Новини » Суспільство    11.04.2019 - 07:22
На чеського мільярдера подали в суд через шахрайство на більш ніж 1 млрд доларів
Ілюстративне фото (pixabay.com/MariaLR)

Позивачі вважають, що Радован Вітек через підставні фірми скуповував акції

Американський хедж-фонд Kingstown Capital Management LP і чеська Investhold Ltd. подали в суд на мільярдера Радована Вітека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, позивачі звинувачують його в шахрайстві з нерухомістю на суму понад 1 мільярд доларів.

"Вітек відібрав більше 1 млрд доларів в нерухомості у компаній, якими він керував, та незаконно привласнив їх для своєї особистої вигоди", - йдеться в повідомленні.

Так,позивачі вважають, що Вітек використовував мережу підставних фірм, щоб отримати контроль над компанією з Люксембургу, зайнятою в сфері нерухомості. Остання представляла інтерес для Kingstown Capital, але продала свої найцінніші активи підконтрольним Вітеку компаніям за низькою ціною.

"Сьогоднішній судовий позов копітко викладає існування величезної, існуючої десятиліттями схеми, здійсненої Витеком і його спільниками і зробила його мільярдером", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова виробника електромобілів Tesla Ілон Маск за перші дві хвилини торгів на NASDAQ втратив 1,1 мільярд доларів, після того як акції Tesla Inc. впали на 11%.

Так, Bloomberg вказав дані, посилаючись на дані індексу Bloomberg Billionaires, що враховує розмір статків мільярдерів в реальному часі.

Колишнього президента Румунії офіційно звинуватили у злочинах проти людяності ВСП відсторонила суддю Окружного адмінсуду Євгена Аблова
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України искмошенничествоСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся