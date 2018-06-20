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Чешские депутаты призвают РФ освободить украинских политзаключенных

НовостиОбщество    20.06.2018 - 16:09
Фото: флаг Чехии (pixabay.com)
Фото: флаг Чехии (pixabay.com)

Под обращением подписались 25 депутатов пяти партий

Депутаты чешского парламента направили письмо в Посольство РФ с требованием немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова и более 60 незаконно осужденных украинских граждан. Об этом сообщает denik.cz.

Так, под обращением подписались 25 депутатов пяти партий - "Пиратов", ODS, KDU-ČSL, TOP 09 и STAN.

"Единственной виной Сенцова является то, что он открыто выступает против российской агрессии в Крыму и оккупации его родной земли. Абсолютно неприемлемо, чтобы в тюрьму человека сажали только за выражение своей собственной политической мысли", - сказал депутат от партии "Пиратов" Ян Липавський.

Напомним, ранее сообщалось, что список украинских заключенных передали генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Геращенко и Арьев обратились к Ягланду с письмом относительно политзаключенных Генсеку ООН передали список украинских политзаключенных
Теги публикации: Чехия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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