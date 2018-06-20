Чеські депутати закликають РФ звільнити українських політв’язнів

Під зверненням підписалися 25 депутатів п'яти партій
Депутати чеського парламенту направили листа до Посольства РФ з вимогою негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова та понад 60 незаконно засуджених українських громадян. Про це повідомляє denik.cz.
Так, під зверненням підписалися 25 депутатів п'яти партій - "Піратів", ODS, KDU-ČSL, TOP 09 та STAN.
"Єдиною провиною Сенцова є те, що він відкрито виступає проти російської агресії в Криму і окупації його рідної землі. Абсолютно неприйнятно, щоб у в'язницю людину садили тільки за висловлення своєї власної політичної думки", - сказав депутат від партії "Піратів" Ян Ліпавський.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що список українських в’язнів передали генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.