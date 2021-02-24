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"Чешские авиалинии" уволят всех сотрудников из-за больших финансовых потерь

Новина українською → Прага, Среда 24 февраля 2021 12:51
"Чешские авиалинии" уволят всех сотрудников из-за больших финансовых потерь Фото: самолет (facebook.com CzechAirlinesGlobal)
Автор: Андрей Козловский

Авиакомпания "Чешские авиалинии" (ЧСА) проинформировала биржу труда и профсоюза об увольнении всех своих сотрудников. Это связано с огромными финансовыми потерями перевозчика на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщила глава Профсоюза членов авиационных экипажей Чехии Тереза Леффельман, передает Ceske Noviny.

Как сообщается, речь идет о 430 сотрудников, работающих в авиакомпании.

"ЧСА планируют массовое увольнение сотрудников, о чем была уведомлено биржа труда... Мы (профсоюз, - ред.) также были проинформированы об этом. Авиакомпания... очень сильно пострадала из-за пандемии. Самолеты и экипажи простаивают из-за отмены рейсов", - сказала Леффельман.

Отмечается, что ЧСА в начале февраля обратилось к правительству Чехии за финансовой поддержкой в размере 1,1 млрд крон. После этого глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил, что государство не планирует оказывать финансовую помощь компании.

В конце февраля закончит действовать мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым ее кредиторами.

Добавим, "Чешские авиалинии" являются одной из старейших авиакомпаний в мире. Они ведут свою историю от 6 октября 1923 года, когда правительство Чехословакии (1918-1993 года) приняло постановление о создании национального авиаперевозчика.

Напомним, ранее Авиакомпания Air France-KLM заявила о худшем году в своей истории. Ее убытки в 2020 году из-за пандемии коронавируса составляют 7,1 млрд евро.

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