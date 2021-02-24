"Чеські авіалінії" звільнять всіх співробітників через великі фінансові втрати

Авіакомпанія "Чеські авіалінії" (ЧСА) поінформувала біржу праці та профспілки про звільнення усіх своїх співробітників. Це пов'язано з величезними фінансовими втратами перевізника на тлі пандемії коронавірусу.

Як повідомляється, мова йде про 430 співробітників, які працюють в авіакомпанії.

"ЧСА планують масове звільнення співробітників, про що була повідомлена біржа праці... Ми (профспілка, - ред.) також були проінформовані про це. Авіакомпанія... дуже сильно постраждала через пандемію. Літаки й екіпажі простоюють через скасування рейсів", - сказала Леффельман.

Зазначається, що ЧСА на початку лютого звернулося до уряду Чехії за фінансовою підтримкою у розмірі 1,1 млрд крон. Після цього глава Мінпромторгу Чехії Карел Гавлічек заявив, що держава не планує надавати фінансову допомогу компанії.

В кінці лютого закінчить діяти мораторій на порушення справ про банкрутство за заявами, що подаються її кредиторами.

Додамо, "Чеські авіалінії" є одними з найстаріших авіакомпаній у світі. Вони ведуть свою історію від 6 жовтня 1923 року, коли уряд Чехословаччини (1918-1993 роки) прийняв постанову про створення національного авіаперевізника.