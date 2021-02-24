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"Чеські авіалінії" звільнять всіх співробітників через великі фінансові втрати

Новость на русском → Прага, Середа 24 лютого 2021 12:51
"Чеські авіалінії" звільнять всіх співробітників через великі фінансові втрати Фото: літак (facebook.com CzechAirlinesGlobal)
Автор: Андрій Козловський

Авіакомпанія "Чеські авіалінії" (ЧСА) поінформувала біржу праці та профспілки про звільнення усіх своїх співробітників. Це пов'язано з величезними фінансовими втратами перевізника на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомила голова Профспілки членів авіаційних екіпажів Чехії Тереза Леффельман, передає Ceske Noviny.

Як повідомляється, мова йде про 430 співробітників, які працюють в авіакомпанії.

"ЧСА планують масове звільнення співробітників, про що була повідомлена біржа праці... Ми (профспілка, - ред.) також були проінформовані про це. Авіакомпанія... дуже сильно постраждала через пандемію. Літаки й екіпажі простоюють через скасування рейсів", - сказала Леффельман.

Зазначається, що ЧСА на початку лютого звернулося до уряду Чехії за фінансовою підтримкою у розмірі 1,1 млрд крон. Після цього глава Мінпромторгу Чехії Карел Гавлічек заявив, що держава не планує надавати фінансову допомогу компанії.

В кінці лютого закінчить діяти мораторій на порушення справ про банкрутство за заявами, що подаються її кредиторами.

Додамо, "Чеські авіалінії" є одними з найстаріших авіакомпаній у світі. Вони ведуть свою історію від 6 жовтня 1923 року, коли уряд Чехословаччини (1918-1993 роки) прийняв постанову про створення національного авіаперевізника.

Нагадаємо, раніше Авіакомпанія Air France-KLM заявила про найгірший рік у своїй історії. Її збитки у 2020 році через пандемію коронавірусу становлять 7,1 млрд євро.

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