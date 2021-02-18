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Одна из европейских авиакомпаний потеряла свыше 7 млрд евро из-за пандемии

Новина українською → Четверг 18 февраля 2021 15:30
Одна из европейских авиакомпаний потеряла свыше 7 млрд евро из-за пандемии Фото: Air France-KLM Group (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Авиакомпания Air France-KLM заявила о худшем году в своей истории. Ее убытки в 2020 году из-за пандемии коронавируса составили 7,1 млрд евро.

Об этом сообщает NOS.

По словам генерального директора авиакомпании Бена Смита, 2020 год "испытал Air France-KLM Group строжайшим кризисом, который когда-либо переживала авиатранспортная отрасль".

"Благодаря французской и голландской государственной поддержке и такому ловкому способу работы мы смогли резко сократить свои расходы, защитить свои деньги и продолжить выполнение основных планов трансформации в наших авиакомпаниях", - сказал Смит.

Кроме того, он добавил, что авиакомпании также пришлось адаптировать расписание рейсов и перевозили больше груза, чтобы компенсировать падение бронирований.

Отмечается, что доход авиакомпании упал на 60,4% - до 9,2 млрд евро. Огромные убытки включают около 2,1 млрд евро на реструктуризацию и прочие расходы. Кроме того, из-за спада пришлось уволить свыше 5 тысяч работников.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронакризиса в 2020 году международные авиакомпании потеряли 84 млрд долларов.

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