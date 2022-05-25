UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чешская логистическая компания наладила доставку зерна из Украины в порты Германии

Порт Браке (Фото: seaports.de)
Автор: Константин Широкун

Чешский грузовой оператор железных дорог CD Cargo перевез первый поезд с зерном из Украины в немецкий порт Браке. Оттуда первая партия судов с украинской сельхозпродукцией отправится в Египет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Первый поезд перевез около 1800 тонн кукурузы, которая была погружена в вагоны в Добре недалеко от Чиерна-над-Тисой.

"Представители CD Cargo ведут переговоры с украинской стороной о различных транспортных маршрутах. На сегодняшний день - в основном через польские и немецкие порты, также предлагаются южные маршруты через порты в Адриатическом море", - отметил председатель совета директоров CD Cargo Томаш Тот.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир должен добиться от России разблокирования черноморских портов Украины для дальнейшего экспорта зерна.

При этом Литва призвала создать военно-морскую коалицию для разблокировки портов Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
продовольственный кризисВторжение России в Украину