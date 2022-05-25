Чешская логистическая компания наладила доставку зерна из Украины в порты Германии

Чешский грузовой оператор железных дорог CD Cargo перевез первый поезд с зерном из Украины в немецкий порт Браке. Оттуда первая партия судов с украинской сельхозпродукцией отправится в Египет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС .

Первый поезд перевез около 1800 тонн кукурузы, которая была погружена в вагоны в Добре недалеко от Чиерна-над-Тисой.

"Представители CD Cargo ведут переговоры с украинской стороной о различных транспортных маршрутах. На сегодняшний день - в основном через польские и немецкие порты, также предлагаются южные маршруты через порты в Адриатическом море", - отметил председатель совета директоров CD Cargo Томаш Тот.