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Чеська логістична компанія налагодила доставку зерна з України в порти Німеччини

Порт Браке (Фото: seaports.de)
Автор: Константин Широкун

Чеський вантажний оператор залізниць CD Cargo перевіз перший поїзд із зерном з України в німецький порт Браке. Звідти перша партія судів з українською сільгосппродукцією відправиться до Єгипту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Перший поїзд перевіз близько 1800 тонн кукурудзи, яка була занурена у вагони В ДОБРІ недалеко від Чієрна-над-Тисою.

"Представники CD Cargo ведуть переговори з українською стороною про різні транспортні маршрути. На сьогоднішній день - в основному через польські та німецькі порти, також пропонуються Південні маршрути через порти в Адріатичному морі", - зазначив голова ради директорів CD Cargo Томаш Тот.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що світ повинен домогтися від Росії розблокування чорноморських портів України для подальшого експорту зерна.

При цьому Литва закликала створити військово-морську коаліцію для розблокування портів України.

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