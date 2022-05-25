ru ua
Ср, 25 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чешская логистическая компания наладила доставку зерна из Украины в порты Германии

Новина українською →
Киев, Среда 25 мая 2022 02:55
Чешская логистическая компания наладила доставку зерна из Украины в порты Германии Порт Браке (Фото: seaports.de)
Автор: Константин Широкун

Чешский грузовой оператор железных дорог CD Cargo перевез первый поезд с зерном из Украины в немецкий порт Браке. Оттуда первая партия судов с украинской сельхозпродукцией отправится в Египет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Первый поезд перевез около 1800 тонн кукурузы, которая была погружена в вагоны в Добре недалеко от Чиерна-над-Тисой.

"Представители CD Cargo ведут переговоры с украинской стороной о различных транспортных маршрутах. На сегодняшний день - в основном через польские и немецкие порты, также предлагаются южные маршруты через порты в Адриатическом море", - отметил председатель совета директоров CD Cargo Томаш Тот.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что мир должен добиться от России разблокирования черноморских портов Украины для дальнейшего экспорта зерна.

При этом Литва призвала создать военно-морскую коалицию для разблокировки портов Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
продовольственный кризис Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ
Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с РФ
DAILY
До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина До конца года и дольше. Основные сценарии войны России против Украины