Чеська логістична компанія налагодила доставку зерна з України в порти Німеччини

Чеський вантажний оператор залізниць CD Cargo перевіз перший поїзд із зерном з України в німецький порт Браке. Звідти перша партія судів з українською сільгосппродукцією відправиться до Єгипту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС .

Перший поїзд перевіз близько 1800 тонн кукурудзи, яка була занурена у вагони В ДОБРІ недалеко від Чієрна-над-Тисою.

"Представники CD Cargo ведуть переговори з українською стороною про різні транспортні маршрути. На сьогоднішній день - в основному через польські та німецькі порти, також пропонуються Південні маршрути через порти в Адріатичному морі", - зазначив голова ради директорів CD Cargo Томаш Тот.