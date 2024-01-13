В черзі менше тисячі вантажівок. В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею
В чергах на заблокованих напрямках в бік України наразі перебуває близько 850 вантажних транспортних засобів. Найменше навпроти пункту пропуску "Ягодин".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
Яка ситуація на заблокованих напрямках
Станом на ранок, 13 січня, як розповів Демченко, польські перевізники продовжують блокуватись три напрямки:
- "Ягодин - Дорогуськ";
- "Рава - Руська";
- "Краківець - Корчова".
Протестувальники ускладнюють рух лише для вантажних засобів.
Згідно з інформацією від польських прикордонників, в чергах на території Польщі в бік України перебуває десь 850 фур:
- найменше навпроти ПП "Ягодин" - десь 170 вантажівок;
- решта у напрямку ПП "Рава-Руська" та "Краківець".
"Більш менш активний рух продовжуємо відмічати у напрямку ПП "Краківець" й найменший у напрямку "Ягодин-Дорогуськ", попри те, що це найбільший інфраструктурний об'єкт, який за добу може пропускати десь 1200-1400 вантажівок в обидва боки. Натомість в середньому тут пропускають за добу десь 100-150 вантажівок", - розповів речник ДПСУ.
Яка ситуація на розблокованому "Шегині - Медика"
На напрямку інтенсивність руху зберігається на рівні до блокування пункту пропуску. Водночас на напрямку спостерігається найбільша черга - близько 1200 вантажівок.
"Водії та перевізники шукають всі можливі шляхи де вони можуть перетнути кордон. Зважаючи, що інші напрямки пропускають менше вантажних транспортних засобів або ж фактично там складніше перетнути кордон через дії польських перевізників. Через цей пункт пропуску ("Шегині - Медика", - ред.) є затребуваним", - пояснив Демченко.
Блокада українського кордону
6 листопада польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Акцію планували продовжувати до початку січня 2024 року. Під час протесту були заблоковані низки напрямків, через які випускали й впускали не більше однієї фури на годину. Також пізніше було заблоковано й пункт пропуску "Медика - Шегині". Представники Польщі, зі свого боку, планували розблокувати кордон до кінця 2023 року.
24 грудня польські протестувальники перестали блокувати КПП "Медика-Шегині" на період свят, втім вже 4 січня відновили "акцію". Все ж 6 січня було підписано угоду, яка дозволила розблокувати КПП.
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