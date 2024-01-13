В очереди меньше тысячи грузовиков. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

В очередях на заблокированных направлениях в сторону Украины находится около 850 грузовых транспортных средств. Меньше всего напротив пункта пропуска "Ягодин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Какая ситуация на заблокированных направлениях

По состоянию на утро, 13 января, как рассказал Демченко, польские перевозчики продолжают блокироваться три направления:

"Ягодин - Дорогуск";

"Рава - Русская";

"Краковец - Корчева".

Протестующие затрудняют движение только для грузовых средств.

Согласно информации от польских пограничников, в очередях на территории Польши в сторону Украины находится около 850 фур:

меньше всего напротив ПП "Ягодин" - где-то 170 грузовиков;

остальные в направлении ПП "Рава-Русская" и "Краковец".

"Более или менее активное движение продолжаем отмечать в направлении ПП "Краковец" и наименьшее в направлении "Ягодин-Дорогуск", несмотря на то, что это крупнейший инфраструктурный объект, который за сутки может пропускать где-то 1200-1400 грузовиков в обе стороны. Зато в среднем здесь пропускают за сутки где-то 100-150 грузовиков", - рассказал спикер ГПСУ.

Какая ситуация на разблокированном "Шегини - Медика"

На направлении интенсивность движения сохраняется на уровне до блокирования пункта пропуска. В то же время на направлении наблюдается самая большая очередь - около 1200 грузовиков.

"Водители и перевозчики ищут все возможные пути где они могут пересечь границу. Учитывая, что другие направления пропускают меньше грузовых транспортных средств или же фактически там сложнее пересечь границу из-за действий польских перевозчиков. Через этот пункт пропуска ("Шегини - Медика", - ред.) является востребованным", - пояснил Демченко.

Блокада украинской границы

6 ноября польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Акцию планировали продолжать до начала января 2024 года. Во время протеста были заблокированы ряда направлений, через которые выпускали и впускали не более одной фуры в час. Также позже был заблокирован и пункт пропуска "Медика - Шегини". Представители Польши, со своей стороны, планировали разблокировать границу до конца 2023 года.

24 декабря польские протестующие перестали блокировать КПП "Медика-Шегини" на период праздников, впрочем, уже 4 января возобновили "акцию". Все же 6 января было подписано соглашение, позволившее разблокировать КПП.