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У концепції бренду: компанія CHERY відкрила оновлений шоурум офіційного дилера у Києві

П'ятниця 24 травня 2024 17:45 promo
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У концепції бренду: компанія CHERY відкрила оновлений шоурум офіційного дилера у Києві Фото: CHERY продовжує розвиватися в Україні, демонструючи постійне прагнення до вдосконалення (chery.ua)
Автор: Олександр Мороз

Нещодавно, офіційний дистриб’ютор бренду CHERY в Україні ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" представив оновлений шоу-рум офіційного дилера "АВТОЦЕНТР НА СТОЛИЧНОМУ", що знаходиться за адресою м. Київ, Столичне шосе, 90, та, відкрив черговий етап у своєму розвитку, перевтілившись відповідно до нових стандартів бренду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що новий шоу-рум став справжнім втіленням ідей комфорту, естетики та високого рівня обслуговування, надаючи клієнтам можливість зануритися у світ інновацій та сучасного дизайну.

У концепції бренду: компанія CHERY відкрила оновлений шоурум офіційного дилера у Києві

Одним із головних аспектів переоснащення шоу-руму стала зручність та функціональність. Просторі і ергономічно облаштовані зони дозволяють клієнтам обрати не лише автомобіль CHERY, але й насолодитися процесом вибору, отримати всю необхідну інформацію та консультації.

У концепції бренду: компанія CHERY відкрила оновлений шоурум офіційного дилера у Києві

Зазначається, що кожен відвідувач може відчути себе впевнено та комфортно, відчуваючи впевненість у виборі автомобіля, та отримуючи найвищий рівень обслуговування.

У концепції бренду: компанія CHERY відкрила оновлений шоурум офіційного дилера у Києві

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