У концепції бренду: компанія CHERY відкрила оновлений шоурум офіційного дилера у Києві

Нещодавно, офіційний дистриб’ютор бренду CHERY в Україні ТОВ "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ" представив оновлений шоу-рум офіційного дилера "АВТОЦЕНТР НА СТОЛИЧНОМУ", що знаходиться за адресою м. Київ, Столичне шосе, 90, та, відкрив черговий етап у своєму розвитку, перевтілившись відповідно до нових стандартів бренду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що новий шоу-рум став справжнім втіленням ідей комфорту, естетики та високого рівня обслуговування, надаючи клієнтам можливість зануритися у світ інновацій та сучасного дизайну.

Одним із головних аспектів переоснащення шоу-руму стала зручність та функціональність. Просторі і ергономічно облаштовані зони дозволяють клієнтам обрати не лише автомобіль CHERY, але й насолодитися процесом вибору, отримати всю необхідну інформацію та консультації.

Зазначається, що кожен відвідувач може відчути себе впевнено та комфортно, відчуваючи впевненість у виборі автомобіля, та отримуючи найвищий рівень обслуговування.