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В концепции бренда: компания CHERY открыла обновленный шоурум официального дилера в Киеве

Пятница 24 мая 2024 17:45 promo
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В концепции бренда: компания CHERY открыла обновленный шоурум официального дилера в Киеве Фото: CHERY продолжает развиваться в Украине, демонстрируя постоянное стремление к усовершенствованию (chery.ua)
Автор: Александр Мороз

Недавно официальный дистрибьютор бренда CHERY в Украине ООО "СИ ЭЙ АВТОМОТОВ" представил обновленный шоу-рум официального дилера "АВТОЦЕНТР НА СТОЛИЧНОМ", который находится по адресу г. Киев, Столичное шоссе, 90, и открыл очередной этап в своем развитии, перевоплотившись в соответствии с новыми стандартами бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый шоу-рум стал настоящим воплощением идей комфорта, эстетики и высокого уровня обслуживания, предоставляя клиентам возможность погрузиться в мир инноваций и современного дизайна.

В концепции бренда: компания CHERY открыла обновленный шоурум официального дилера в Киеве

Одним из главных аспектов переоснащения шоу-рума стало удобство и функциональность. Просторные и эргономично обустроенные зоны позволяют клиентам выбрать не только автомобиль CHERY, но и насладиться процессом выбора, получить всю необходимую информацию и консультации.

В концепции бренда: компания CHERY открыла обновленный шоурум официального дилера в Киеве

Отмечается, что каждый посетитель может почувствовать себя уверенно и комфортно, чувствуя уверенность в выборе автомобиля и получая высокий уровень обслуживания.

В концепции бренда: компания CHERY открыла обновленный шоурум официального дилера в Киеве

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