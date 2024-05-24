В концепции бренда: компания CHERY открыла обновленный шоурум официального дилера в Киеве

Недавно официальный дистрибьютор бренда CHERY в Украине ООО "СИ ЭЙ АВТОМОТОВ" представил обновленный шоу-рум официального дилера "АВТОЦЕНТР НА СТОЛИЧНОМ", который находится по адресу г. Киев, Столичное шоссе, 90, и открыл очередной этап в своем развитии, перевоплотившись в соответствии с новыми стандартами бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый шоу-рум стал настоящим воплощением идей комфорта, эстетики и высокого уровня обслуживания, предоставляя клиентам возможность погрузиться в мир инноваций и современного дизайна.

Одним из главных аспектов переоснащения шоу-рума стало удобство и функциональность. Просторные и эргономично обустроенные зоны позволяют клиентам выбрать не только автомобиль CHERY, но и насладиться процессом выбора, получить всю необходимую информацию и консультации.

Отмечается, что каждый посетитель может почувствовать себя уверенно и комфортно, чувствуя уверенность в выборе автомобиля и получая высокий уровень обслуживания.