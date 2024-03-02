В Червоному морі вперше потонуло судно, яке атакували хусити

Вантажне судно "Рубимар", яке перевозило понад 40 тисяч тонн добрив, було атаковане ще 18 лютого. Після отримання пошкоджень судно неконтрольовано дрейфувало в Червоному морі, а потім затонуло. Екіпаж судна евакуювали.

Через те, що судно перевозило добрива, а пошкодження спричинили витік палива, існує загроза серйозної шкоди для екології. Зокрема, навколо судна утворилася нафтова пляма довжиною в кілометр.

Атаки хуситів в Червоному морі

У листопаді минулого року єменські хусити, яких підтримує Іран, почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Такими діями хусити підтримують бойовиків ХАМАС у війні з Ізраїлем.

У відповідь на це США та Британія почали завдавати авіаційних ударів по позиціях хуситів в Ємені, а також по місцях зберігання ракет та пускових установках.

Однак, за даними Bloomberg, хусити за підтримки Ірану готуються до тривалої війни зі США у Червоному морі.

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