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В Красном море впервые затонуло судно, которое атаковали хуситы

Фото: в Красном море затонуло судно "Рубимар" (twitter.com/V_of_Europe)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Красном море затонуло атакованное йеменскими хуситами судно "Рубимар". Это первое судно, которое пошло ко дну после атаки хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Грузовое судно "Рубимар", перевозившее более 40 тысяч тонн удобрений, было атаковано еще 18 февраля. После получения повреждений судно неконтролируемо дрейфовало в Красном море, а затем затонуло. Экипаж судна был эвакуирован.

 

Из-за того, что судно перевозило удобрения, а повреждения повлекли утечку топлива, существует угроза серьезного ущерба для экологии. В частности, вокруг судна образовалось нефтяное пятно протяженностью в километр.

Атаки хуситов в Красном море

В ноябре прошлого года йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Такими действиями хуситы поддерживают боевиков ХАМАС в войне с Израилем.

В ответ на это США и Британия начали наносить авиационные удары по позициям хуситов в Йемене, а также по местам хранения ракет и пусковых установках.

Однако, по данным Bloomberg, хуситы при поддержке Ирана готовятся к длительной войне с США в Красном море.

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Йемен