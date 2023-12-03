У Червоному морі атакували військовий корабель США та комерційні судна, - Пентагон

Пізніше єменські повстанці Хуті заявили про напад на два кораблі, які, на їхню думку, пов'язані з Ізраїлем, але не визнали, що атакували судно ВМС США.

Потенційно цей напад може означати серйозну ескалацію в серії морських атак на Близькому Сході, пов'язаних із війною між Ізраїлем і ХАМАСом.

"Ми знаємо про повідомлення, що стосуються нападів на корабель ВМС США Carney і комерційні судна в Червоному морі, і будемо надавати інформацію в міру її надходження", - заявили в Пентагоні.

Інциденти з безпілотниками на Близькому Сході

Раніше повідомлялося, що американський есмінець у Червоному морі збив безпілотник, який, ймовірно, летів з Ємену в напрямку Ізраїлю. Після події Сполучені Штати закликали Іран припинити "безвідповідальні та непрофесійні" польоти своїх безпілотників поблизу американських військових кораблів.

Інцидент із безпілотником стався на тлі "стану готовності" Вашингтона до можливих активних дій угруповань, які підтримуються Іраном, на Близькому Сході, під час воєнної операції Ізраїлю проти бойовиків організації ХАМАС у Секторі Газа.

Крім того, у жовтні американський військовий корабель перехопив крилаті ракети та кілька безпілотників, запущених хуситами з Ємену у бік Ізраїлю.

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