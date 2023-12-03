В Красном море атаковали военный корабль США и коммерческие суда, - Пентагон

Американский военный корабль и несколько коммерческих судов подверглись нападению в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Позднее йеменские повстанцы Хути заявили о нападении на два корабля, которые, по их мнению, связаны с Израилем, но не признали, что атаковали судно ВМС США.

Потенциально это нападение может означать серьезную эскалацию в серии морских атак на Ближнем Востоке, связанных с войной между Израилем и ХАМАСом.

"Мы знаем о сообщениях, касающихся нападений на корабль ВМС США Carney и коммерческие суда в Красном море, и будем предоставлять информацию по мере ее поступления", - заявили в Пентагоне.

Инциденты с беспилотниками на Ближнем Востоке

Ранее сообщалось, что американский эсминец в Красном море сбил беспилотник, предположительно летевший из Йемена в направлении Израиля. После происшествия Соединенные Штаты призвали Иран прекратить "безответственные и непрофессиональные" полеты своих беспилотников вблизи с американскими военными кораблями.

Инцидент с беспилотником произошел на фоне "состояния готовности" Вашингтона к возможным активным действиям группировок, которые поддерживаются Ираном, на Ближнем Востоке, во время военной операции Израиля против боевиков организации ХАМАС в Секторе Газа.

Кроме того, в октябре американский военный корабль перехватил крылатые ракеты и несколько беспилотников, которые были запущены хуситами из Йемена в сторону Израиля.

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