У Червоному Хресті назвали кількість людей, які через війну вважаються безвісти зниклими

Через війну в Україні 23 тисячі людей є безвісти зниклими. Правозахисники намагаються з'ясувати їхню долю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародний комітет Червоного Хреста.
"З усіх невимовних втрат і страждань найбільшого болю завдає розлучення сім'ї", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через два роки після початку вторгнення РФ в Україну гуманітарні потреби продовжують зростати, зокрема для мільйонів переміщених осіб.
Глава Бюро центрального агентства розшуку Дусан Вуджасанін заявив, що сім'ї мають право знати долю своїх родичів і, за можливості, підтримувати з ними зв'язок.
До кінця січня 2024 року Червоний Хрест допоміг 8 000 сім'ям отримати інформацію про долю або місцезнаходження їхніх зниклих безвісти близьких.
А протягом останніх двох років Червоний Хрест отримав понад 115 000 звернень які розшукують своїх зниклих безвісти родичів.
Раніше в Мінреінтеграції розповіли українцям про те, що робити у разі, якщо близька людина зникла безвісти.
Також Україна організувала забір зразків ДНК за кордоном. Це необхідно для пошуку зниклих безвісти.
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