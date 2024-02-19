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У Червоному Хресті назвали кількість людей, які через війну вважаються безвісти зниклими

Архівне фото: У Червоному Хресті назвали кількість людей, які вважаються безвісти зниклими (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Через війну в Україні 23 тисячі людей є безвісти зниклими. Правозахисники намагаються з'ясувати їхню долю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міжнародний комітет Червоного Хреста.

"З усіх невимовних втрат і страждань найбільшого болю завдає розлучення сім'ї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через два роки після початку вторгнення РФ в Україну гуманітарні потреби продовжують зростати, зокрема для мільйонів переміщених осіб.

Глава Бюро центрального агентства розшуку Дусан Вуджасанін заявив, що сім'ї мають право знати долю своїх родичів і, за можливості, підтримувати з ними зв'язок.

Скільки всього звернень отримав Червоний Хрест

До кінця січня 2024 року Червоний Хрест допоміг 8 000 сім'ям отримати інформацію про долю або місцезнаходження їхніх зниклих безвісти близьких. 

А протягом останніх двох років Червоний Хрест отримав понад 115 000 звернень які розшукують своїх зниклих безвісти родичів.

Пошук безвісти зниклих

Раніше в Мінреінтеграції розповіли українцям про те, що робити у разі, якщо близька людина зникла безвісти.

Також Україна організувала забір зразків ДНК за кордоном. Це необхідно для пошуку зниклих безвісти.

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