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В Красном Кресте назвали количество людей, которые из-за войны считаются без вести пропавшими

Архивное фото: В Красном Кресте назвали количество людей, которые считаются без вести пропавшими (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за войны в Украине 23 тысячи человек являются без вести пропавшими. Правозащитники пытаются выяснить их судьбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на международный комитет Красного Креста.

"Из всех неописуемых потерь и страданий наибольшую боль наносит развод семьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что через два года после начала вторжения РФ в Украину гуманитарные потребности продолжают расти, в частности для миллионов перемещенных лиц.

Глава Бюро центрального агентства розыска Дусан Вуджасанин заявил, что семьи имеют право знать судьбу своих родственников и, по возможности, поддерживать с ними связь.

Сколько всего обращений получил Красный Крест

До конца января 2024 года Красный Крест помог 8 000 семьям получить информацию о судьбе или местонахождении их пропавших без вести близких. 

А в течение последних двух лет Красный Крест получил более 115 000 обращений, которые разыскивают своих пропавших без вести родственников.

Поиск без вести пропавших

Ранее в Минреинтеграции рассказали украинцам о том, что делать в случае, если близкий человек пропал без вести.

Также Украина организовала забор образцов ДНК за границей. Это необходимо для поиска пропавших без вести.

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