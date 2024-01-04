Україна починає забір зразків ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти
Україна організувала забір зразків ДНК за кордоном. Це необхідно для пошуку зниклих безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.
"Стартував збір інформації щодо забору зразків ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти на території України. Їх можуть здавати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які бажають розшукати близьких", - написав Лубінець.
За його словами, місця, де можна здавати зразки ДНК, працюють на базі ДП "Документ". Зразки ДНК надсилатимуть слідчим Нацполіції для пошуку та ідентифікації зниклих безвісти.
Фото: адреси пунктів, де можна скласти ДНК (t.me/dmytro_lubinetzs)
Попередні заявки прийматимуть до 15 січня на пошту: hotline@dmsu.gov.ua.
У повідомленні слід зазначити:
- свої контактні дані (ПІБ, номер телефону);
- адресу підрозділу, до якого плануєте звернутись;
- орієнтовна дата можливого звернення.
Головна мета такого проекту із забору ДНК - ідентифікація осіб, які зникли безвісти на території України, у тому числі за особливих обставин.
Це може прискорити процес розшуку людей, які зникли за особливих обставин.
Нагадаємо, раніше в Мінреінтеграції розповіли українцям про те, що робити у разі, якщо близька людина зникла безвісти.
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