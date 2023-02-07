Червоний Хрест запросив 75 млн доларів для постраждалих від землетрусу в Туреччині

Червоний Хрест запросив допомогу у розмірі 75 млн доларів, які підуть на допомогу постраждалим внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC).
Повідомляється, що 20 млн доларів будуть направлені на підтримку людей у Сирії за допомогою сирійського Червоного Півмісяця, а 55 млн доларів — на підтримку постраждалих у Туреччині через турецький Червоний Півмісяць.
"Турецький Червоний Півмісяць і сирійський Червоний Півмісяць негайно мобілізували сили для підтримки постраждалих. Потреби зростають щохвилини. Рятувальники прибувають до найбільш постраждалих районів, де ті, хто вижив, залишаються під завалами", - йдеться в повідомленні IFRC.
Допомога вже надали кілька країн. Так. Швеція виділить близько 700 тисяч доларів. Крім того, уряд відправить до постраждалого регіону намети, обладнання і має намір надати експертну допомогу. Данія оголосила про виділення Туреччини та Сирії 1,4 млн доларів.
Нагадаємо, сьогодні вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.
У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку із загибеллю людей внаслідок сьогоднішнього землетрусу.
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