Красный Крест запросил 75 млн долларов для пострадавших от землетрясения в Турции

Красный Крест запросил помощь в размере 75 млн долларов, который пойдут на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции и Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

Сообщается, что 20 млн долларов будут направлены на поддержку людей в Сирии с помощью сирийского Красного Полумесяца, а 55 млн долларов — на поддержку пострадавших в Турции через турецкий Красный Полумесяц.

"Турецкий Красный Полумесяц и сирийский Красный Полумесяц немедленно мобилизовали силы для поддержки пострадавших. Потребности растут каждую минуту. Спасатели прибывают в наиболее пострадавшие районы, где выжившие остаются под завалами", - говорится в сообщении IFRC.

Помощь уже предоставили несколько стран. Так. Швеция выделит около 700 тысяч долларов. Кроме того, правительство отправит в пострадавший регион палатки, оборудование и намерен оказать экспертную помощь. Дания объявила о выделении Турции и Сирии 1,4 млн долларов.