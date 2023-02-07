Червоний Хрест запросив 75 млн доларів для постраждалих від землетрусу в Туреччині

Червоний Хрест запросив допомогу у розмірі 75 млн доларів, які підуть на допомогу постраждалим внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC).

Повідомляється, що 20 млн доларів будуть направлені на підтримку людей у Сирії за допомогою сирійського Червоного Півмісяця, а 55 млн доларів — на підтримку постраждалих у Туреччині через турецький Червоний Півмісяць.

"Турецький Червоний Півмісяць і сирійський Червоний Півмісяць негайно мобілізували сили для підтримки постраждалих. Потреби зростають щохвилини. Рятувальники прибувають до найбільш постраждалих районів, де ті, хто вижив, залишаються під завалами", - йдеться в повідомленні IFRC.

Допомога вже надали кілька країн. Так. Швеція виділить близько 700 тисяч доларів. Крім того, уряд відправить до постраждалого регіону намети, обладнання і має намір надати експертну допомогу. Данія оголосила про виділення Туреччини та Сирії 1,4 млн доларів.