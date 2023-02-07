ua ru
Вт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Красный Крест запросил 75 млн долларов для пострадавших от землетрясения в Турции

Новина українською →
Анкара, Вторник 07 февраля 2023 00:47
Красный Крест запросил 75 млн долларов для пострадавших от землетрясения в Турции Фото: Красный Крест запросил 75 млн долларов для пострадавших от землетрясения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Красный Крест запросил помощь в размере 75 млн долларов, который пойдут на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции и Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC).

Сообщается, что 20 млн долларов будут направлены на поддержку людей в Сирии с помощью сирийского Красного Полумесяца, а 55 млн долларов — на поддержку пострадавших в Турции через турецкий Красный Полумесяц.

"Турецкий Красный Полумесяц и сирийский Красный Полумесяц немедленно мобилизовали силы для поддержки пострадавших. Потребности растут каждую минуту. Спасатели прибывают в наиболее пострадавшие районы, где выжившие остаются под завалами", - говорится в сообщении IFRC.

Помощь уже предоставили несколько стран. Так. Швеция выделит около 700 тысяч долларов. Кроме того, правительство отправит в пострадавший регион палатки, оборудование и намерен оказать экспертную помощь. Дания объявила о выделении Турции и Сирии 1,4 млн долларов.

Напомним, сегодня утром Турцию, Сирию и Ливан поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с гибелью людей в результате сегодняшнего землетрясения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция
NEWS
Клименко назвал сроки завершения расследования катастрофы в Броварах
Клименко назвал сроки завершения расследования катастрофы в Броварах
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России