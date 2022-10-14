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Червоний Хрест вимагає доступу до полонених після критики від Зеленського

Фото: Червоний Хрест вимагає доступу до полонених після критики від Зеленського (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародний комітет Червоного Хреста вимагає негайно надати йому доступ до всіх військовополонених. Заява пролунала після критики від президента України Володимира Зеленського.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky news.

За словами Зеленського, МКЧХ досі не відвідали Оленівку. В організації відзначили, що були готові це зробити "протягом декількох місяців".

"Ми поділяємо розчарування щодо відсутності доступу до всіх військовополонених, які утримуються в рамках міжнародного збройного конфлікту між Росією та Україною", - йдеться у заяві МКЧХ.

Як відзначає Червоний Хрест, комітет працює з лютого над доступом для перевірки умов утримання та поводження з військовополоненими.

"Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі тих, кого ми не змогли побачити.Ми хочемо наголосити, що наші команди готові на місцях - і були готові протягом місяців - відвідати Оленівську виправну колонію та будь-яке інше місце, де утримуються військовополонені. До чого закликав Зеленський вночі", - заявив МКЧХ.

Також Червоний Хрест додав, що попри отримання доступу на високому рівні влади, необхідні й практичні домовленості, які реалізовуються на місцях. Однак, у разі відмови, організація "не може отримати доступ силою".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський розкритикував Червоний Хрест та закликав організацію отримати доступ до колонії в Оленівці, де внаслідок теракту загинули українські полонені.

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