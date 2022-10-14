RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Красный Крест требует доступа к пленникам после критики от Зеленского

Фото: Красный Крест требует доступа к пленникам после критики от Зеленского (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Международный комитет Красного Креста требует немедленно предоставить ему доступ ко всем военнопленным. Заявление прозвучало после критики от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky news.

По словам Зеленского, МККК до сих пор не посетили Оленевку. В организации отметили, что были готовы это сделать "в течение нескольких месяцев".

"Мы разделяем разочарование в отсутствие доступа ко всем военнопленным, которые содержатся в рамках международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной", - говорится в заявлении МККК.

Как отмечает Красный Крест, комитет работает с февраля над доступом для проверки условий содержания и обращения с военнопленными.

Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи тех, кого мы не смогли увидеть. К чему призвал Зеленский ночью", - заявил МККК.

Также Красный Крест добавил, что, несмотря на получение доступа на высоком уровне власти, необходимы и практические договоренности, реализуемые на местах. Однако в случае отказа организация "не может получить доступ силой".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский подверг критике Красный Крест и призвал организацию получить доступ к колонии в Оленовке, где в результате теракта погибли украинские пленные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКрасный КрестРоссийская Федерация