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Червоний Хрест відвідав українських полонених в окупованих Горлівці та Донецьку

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Україна, Субота 11 березня 2023 16:14
Червоний Хрест відвідав українських полонених в окупованих Горлівці та Донецьку Фото: Червоний Хрест відвідав українських полонених в окупованих Горлівці та Донецьку (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідали місця утримання українських полонених в Донецьку та Горлівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"У Координаційному штабі відбулася зустріч з родинами військовослужбовців штурмової бригади "Азов", - йдеться у повідомленні.

Наразі українській стороні відомо місце утримання далеко не всіх "азовців", оскільки після теракту в Оленівці їх порозвозили по різних таборах і тримають ізольовано від інших українських полонених.

"Щодо роботи Міжнародного комітету Червоного Хреста зазначається, що представникам цієї організації протягом останнього місяця вдалося відвідати місця утримання в Донецьку та Горлівці", - пояснили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Наразі представники Червоного Хреста намагаються потрапити до полонених у Луганській області.

Раніше президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич відвідала Москву з робочим візитом. Вона обговорювала регулярний доступ співробітників МКЧХ до військовополонених.

Омбудсмен Дмитро Лубінець у січні заявляв, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста досі не отримував доступу до полонених.

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