Червоний Хрест відвідав українських полонених в окупованих Горлівці та Донецьку
Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста відвідали місця утримання українських полонених в Донецьку та Горлівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"У Координаційному штабі відбулася зустріч з родинами військовослужбовців штурмової бригади "Азов", - йдеться у повідомленні.
Наразі українській стороні відомо місце утримання далеко не всіх "азовців", оскільки після теракту в Оленівці їх порозвозили по різних таборах і тримають ізольовано від інших українських полонених.
"Щодо роботи Міжнародного комітету Червоного Хреста зазначається, що представникам цієї організації протягом останнього місяця вдалося відвідати місця утримання в Донецьку та Горлівці", - пояснили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Наразі представники Червоного Хреста намагаються потрапити до полонених у Луганській області.
Раніше президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич відвідала Москву з робочим візитом. Вона обговорювала регулярний доступ співробітників МКЧХ до військовополонених.
Омбудсмен Дмитро Лубінець у січні заявляв, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста досі не отримував доступу до полонених.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.