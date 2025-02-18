Червоний Хрест спростував фейк про нові виплати українцям

Нагадаємо, у листопаді минулого року українців закликали бути обачними через чергову шахрайську схему, яка активно поширюється в соціальних мережах. Мова йшла про повідомлення, що спільно з компанією Rozetka напередодні Різдва Червоний Хрест нібито роздавав благодійні набори та грошову допомогу.

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