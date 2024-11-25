Червоний Хрест попереджає про фейк щодо "різдвяних наборів"

Українців закликають бути обачними через чергову шахрайську схему, яка активно поширюється в соціальних мережах. Мова йде про повідомлення, що спільно з компанією Rozetka напередодні Різдва Червоний Хрест нібито роздає благодійні набори та грошову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Червоний Хрест України.

Щоб отримати цю "підтримку", нібито потрібно було подати "заявку".

"Ця інформація не відповідає дійсності - це діють шахраї", - наголосили у Червоному Хресті.

Там також додали, що жодних акцій такого характеру не проводить і не збирає персональні дані користувачів.

Водночас в організації нагадали, що уся актуальна інформація про її діяльність та допомогу населенню доступна виключно на її офіційних ресурсах:

на сайті Червоного Хреста України,

на офіційних сторінках у соціальних мережах.

Червоний Хрест закликає українців одразу повідомляти про подібні випадки шахрайства, звертаючись на Лінію добропорядності за телефоном 0 800 357 100 або надсилаючи лист на офіційну пошту redcross@ethics.email.

Червоний Хрест та Україна

Зазначимо, що не дивлячись на безліч програм Червоного Хреста України з допомоги постраждалим від війни українцям, сама організація доволі часто потрапляє у скандали.

Нагадаємо, що омбудсмен Дмитро Лубінець неодноразово висвітлював ситуації, коли керівництво організації дивно себе поводило щодо реакції на злочини, які чинила та продовжує чинити РФ.

До прикладу, організація невчасно відреагувала на російський обстріл конвою Червоного Хреста України у вересні 2024 року, внаслідок якого загинуло 3 працівники організації. Пізніше у своєму дописі керівництво організації не згадало те, що саме російські військові спричинили їх смерті.

Також нещодавно ми повідомляли про новий скандал, пов'язаний із Червоним Хрестом. Подробиці - у нашому матеріалі.